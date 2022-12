Un jeune pistard fait sensation à Londres

BROMONT | Les grandes vedettes du cyclisme sur piste ignoraient son nom jusqu’à tout récemment, mais le Trifluvien Mathias Guillemette a fait en sorte que ses adversaires de la Ligue des champions s’en souviennent longtemps.

Arrivé comme dernier coureur admis, Guillemette a brièvement occupé le premier rang de la compétition, avant de flirter avec le podium lors de la dernière tranche de la compétition de l’Union cycliste internationale (UCI) samedi dernier, à Londres. Ce dernier a aussi pédalé en Allemagne, en France et en Espagne, où il a remporté la victoire en lever de rideau.

Méconnu, l’athlète âgé de 20 ans a finalement terminé au cinquième rang, un exploit pour un Québécois qui ne bénéficiait pas des infrastructures sportives adéquates avant l’ouverture du vélodrome Sylvan Adams, à Bromont, le mois dernier. Les Européens vont désormais savoir qu’un autre bûcheron veut faire sa marque sur le Vieux Continent.

Une surprise

Malgré une dernière journée plus difficile pour conclure, le cycliste sur piste est très fier de ses performances, qui lui font rêver à une place aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

« C’était une grande surprise d’être sélectionné pour la Ligue des champions. On avait de drôles de regards au début. Juste d’être là, c’est gros et ça me fait un nom. C’est un tremplin », a expliqué l’athlète à son retour au pays, pour une annonce au Centre national de cyclisme de Bromont (CNCB).

Guillemette se voit désormais en bonne position pour participer éventuellement à des épreuves prestigieuses comme les Six Jours de Berlin ou de Gand, en Belgique.

Comme le Québec n’avait pas de vélodrome depuis plus de 30 ans, seuls les plus vieux possèdent encore quelques souvenirs de ces courses excitantes et festives.

Dès les années 60, les villes de Québec et Montréal ont déjà accueilli ce genre d’événements.

Un site de rêve

L’hiver qui commence s’annonce fort différent en Estrie avec un endroit de rêve pour mieux se préparer à affronter le reste de la planète.

« Moi et le vélodrome, on évolue ensemble ! Je viens de percer et en même temps, on a un site pour s’entraîner. Tout le monde veut apprendre et devenir meilleur. Avec un bassin de plus, on va peut-être réussir à placer un match québécois. »

Pour suivre les futurs champions, les fans devront se familiariser avec le sprint, le scratch, la poursuite ou la course à l’américaine. Respectueusement, Mathias Guillemette ne s’identifie pas à Hugo Houle, puisque la route ressemble autant à la piste que la F1 au NASCAR.

Les Bradley Wiggins, Mark Cavendish ou Kenny De Ketele, coureur belge et champion du monde de l’américaine en 2012, figurent au sommet de sa liste de référence.

Un vélodrome déjà reconnu par l’Union cycliste internationale

À peine ouvert, le nouveau vélodrome de Bromont devient l’un des centres satellites de l’UCI afin de fournir une opportunité aux jeunes athlètes à l’échelle internationale.

Photo fournie par Michel Guillemette/CNcb Nicolas Legault, Directeur général du CNCB

Les partenaires majeurs du projet étaient réunis mercredi pour annoncer que le site est dorénavant associé au Centre mondial du cyclisme en Amérique du Nord. L’objectif principal sera de développer les cyclistes du niveau initiation à élite.

Le volet québécois portera le nom de Satellite Continental UCI Israel – Premier Tech. « Devenir le pôle du cyclisme en Amérique du Nord est une vision que nous chérissons depuis longtemps », a expliqué Nicolas Legault, directeur général du CNCB.

« Voir d’autres Québécois dans le futur ne sera pas une surprise », a également commenté le cycliste Mathias Guillemette. « Quand on regarde ce bâtiment, ce n’est pas juste beau. Il y a une vibe difficile à expliquer », a lancé le maire de Bromont, Louis Villeneuve.

Former des champions

« Ça n’a pas pris beaucoup de temps pour nous convaincre d’embarquer. J’ai confiance que nous allons former de grands champions ici », a commenté l’homme d’affaires Sylvan Adams, qui soutient financièrement le projet.

Alors que se déroule le premier camp d’entraînement de l’équipe Israel – Premier Tech, les deux dirigeants n’ont pas voulu élaborer sur la saison 2023.

Reléguée en Pro Team (2e division) pour les trois prochaines saisons, la formation attend d’ailleurs une réponse au cours des prochains jours, soit vendredi ou lundi.

« On attend la décision de la commission des licences et on verra. Nous avons fait nos représentations. L’équipe est solide et l’esprit est bon. On va faire les courses WorldTour », a résumé Sylvan Adams.

« Personne n’est heureux de la situation. On se voit comme une équipe WorldTour et on a une mentalité de gagnant », a conclu Jean Bélanger, PDG de Premier Tech.