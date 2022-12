Un nouveau joueur mondial en humour s’amène au Québec

Le paysage de l’humour au Québec changera passablement le printemps prochain avec l’arrivée des producteurs derrière le festival Montreux Comedy, a appris Le Journal. Ceux-ci organiseront à Montréal un nouvel événement multigenre en mai, EXCLAM, et ont l’intention d’investir « plusieurs millions » dans la métropole d’ici les prochaines années.

• À lire aussi: Pierre-Yves Roy-Desmarais terminera sa tournée au Centre Bell

• À lire aussi: L’humoriste québécois Jean-Michel Martel s’est rendu en demi-finale de «La France a un incroyable talent»

« Aujourd’hui, il y a une opportunité de créer un géant de l’humour mondial avec une forte base francophone. » De passage à Montréal pour parler de leur nouvel événement EXCLAM, Grégoire Furrer et Chloée Coqterre Bernier ne manquent pas d’ambition quant à leurs visées pour Montréal dans les prochaines années.

En Europe, Furrer est un gros joueur en humour, ayant fondé en 1989 le Festival du rire de Montreux, en Suisse, devenu aujourd’hui le Montreux Comedy Festival. Avec sa boîte GF Productions, qui deviendra Jokenation en 2023, il s’occupe aussi de festivals d’humour à Lille, Cannes et Johannesburg.

Cela fait plusieurs années que le producteur a Montréal dans sa mire. « Je suis tombé en amour avec le Québec il y a 30 ans, dit-il. J’ai toujours eu envie de faire quelque chose ici, parce que c’est une place essentielle dans le monde de l’humour francophone. »

Après lui avoir longtemps suggéré de patienter avant de vouloir percer le marché québécois, la directrice artistique de Montreux Comedy, la Québécoise Chloée Coqterre Bernier, lui a récemment dit que le moment était venu. « Le Québec a une maturité assez unique au niveau de l’industrie de l’humour, dit-elle. Cette maturité-là permet le type d’événement qu’on a envie de venir faire ici. »

Créer autrement

Cet événement, c’est EXCLAM. Il a été idéalisé par Chloée Coqterre Bernier pendant les deux années qu’elle et Grégoire Furrer ont passées à Montréal, durant la pandémie. Il se tiendra du 17 au 20 mai 2023 à l’Espace Saint-Denis. La directrice artistique parle d’EXCLAM comme un événement où l’humour s’unira à plusieurs autres formes d’arts ainsi que de nouvelles technologies.

« On est dans un monde dans lequel l’humour stagne un peu depuis quelques années, observe-t-elle. Parce qu’on propose toujours les mêmes écrins aux artistes. Ils vont sur scène faire un cinq minutes extrêmement efficace et doivent avoir un rire aux 40 secondes. Aujourd’hui, l’humour pourrait se développer différemment. »

Avec EXCLAM, les organisateurs voudront proposer des expériences qui permettront aux artistes de créer autrement. Il y aura des spectacles dans la forme classique que l’on connaît, mais on pourrait aussi y ajouter par exemple de la réalité virtuelle, mentionne la directrice artistique.

La programmation sera peaufinée au cours des prochaines semaines et l’organisation espère pouvoir annoncer de premiers noms d’artistes vers le mois de février. « On s’ouvre à la francophonie, dit Chloée Coqterre Bernier. Il y aura des Français, des Haïtiens. Mais les artistes québécois seront ultra-importants. On le fait ici avec eux en premier. Et on va voir comment ça va se développer. »

Voyager dans le monde

C’est le Québécois Martin Durocher, de Bite Size Entertainment, qui a suggéré le nom d’EXCLAM. « EXCLAM vient d’exclamation, dit Chloé Coqterre Bernier. La première définition d’une exclamation, c’est un cri de joie. L’événement EXCLAM aura exactement cette même énergie, ce même dynamisme. »

L’objectif avec cet événement est que les artistes partent ensuite avec leur création et qu’ils voyagent ailleurs dans le monde, dans les festivals du groupe Jokenation. « On pourra immédiatement ouvrir ce réseau-là international à cette industrie, dit Grégoire Furrer. On sait qu’aujourd’hui, l’industrie québécoise est très demandeuse de voyager et de créer des ponts et des passerelles avec l’étranger et d’embrasser finalement cette francophonie. On parle de 300 millions de personnes qui parlent français dans le monde versus huit millions de personnes au Québec. »

Grégoire Furrer ne veut en aucun cas décrire EXCLAM comme un « festival ». « C’est un événement, dit-il. On ne voulait pas être dans la grande période de festivals à Montréal parce qu’il y a déjà énormément de choses. Et pour l’avoir vécu deux ans à Montréal, j’ai vu à quel point le troisième week-end de mai, qui correspond à l’ouverture des terrasses, était un moment vraiment attendu. Je me suis dit que c’est là qu’il fallait aller. Les gens vont sortir. »

Cinquante emplois

L’événement EXCLAM sera le point de départ pour une implantation en Amérique du Nord pour le groupe Jokenation. « On pense ouvrir des bureaux à Montréal et y investir plusieurs millions d’ici trois ou quatre ans, dit Grégoire Furrer. On veut embaucher une cinquantaine d’employés permanents et de 100 à 150 employés indirects. »

« On veut utiliser ce fabuleux terrain de jeu qu’est le Québec, poursuit-il. Il y a un savoir-faire qui est unique dans le gaming, dans le digital. On va y installer notre pôle média et ensuite se déployer partout en Amérique du Nord et même en Amérique du Sud. »

Des partenaires québécois, financiers et opérationnels, seront approchés pour bien mener à terme l’opération. « On a l’intention d’avoir un groupe qui soit québécois, dit Grégoire Furrer. Nous, nous restons un groupe européen francophone avec une vision mondiale. Mais au Québec, ce sera un groupe québécois. »

Avec de telles visées d’expansion de ce côté-ci de l’Atlantique, Jokenation peut-il être vu comme un compétiteur sérieux à Juste pour rire ? « Non, absolument pas, répond Grégoire Furrer. D’ailleurs, on les connaît très bien. On a collaboré avec eux dans le passé et on sera ravi de collaborer avec eux dans le futur. On est convaincu qu’il y a de la place pour plusieurs acteurs et que c’est finalement dans l’échange et la compétition saine et respectueuse qu’on peut construire les choses. »