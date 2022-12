Voici comment la nouvelle hausse du taux directeur touche votre portefeuille

La Banque du Canada frappe fort en haussant le taux directeur à 4,25%, ce qui fera grimper vos paiements d’hypothèques, de marges de crédit et d’autres prêts.

• À lire aussi: 7e hausse consécutive du taux directeur

• À lire aussi: Comment procéder si vous devez renouveler votre prêt hypothécaire

• À lire aussi: Prêts hypothécaires: des milliers de personnes au bord du gouffre

La Banque du Canada a décidé mercredi d’augmenter son taux directeur de 50 points de base, pour tenter d’apaiser l’inflation qu’elle juge encore trop forte.

Cette septième hausse depuis le début de l’année frappera le portefeuille des Québécois de plusieurs façons. Dans la majorité des institutions bancaires, la hausse annoncée aujourd’hui prendra effet le mois suivant, soit en janvier.

Le taux du financement à un jour, également appelé taux directeur, détermine tous les autres taux d’intérêt du pays, comme ceux des prêts hypothécaires, des marges de crédit, des prêts automobiles et des cartes de crédit.

Hypothèques

Les taux d’intérêt variables changent généralement lorsque la Banque du Canada augmente ses taux, ce qui augmente le coût de votre emprunt.

La firme Manuvie a récemment publié un exemple chiffré pour une hypothèque de 278 748$ assortie d’un taux d’intérêt variable actuellement de 3,1%. Cet emprunteur paye donc 1411$ par mois, soit 16 932$ par an. Une augmentation de 0,50% du taux d’intérêt signifiera alors un paiement de 1483$ par mois, donc 17 796$ par an, soit 864$ de plus par an.

S’il reste 20 années sur ce prêt hypothécaire, l’emprunteur payera au total un montant supplémentaire de 17 280$ au fil du temps, simplement à cause de cette augmentation de 0,50% du taux d’intérêt.

Marges de crédit, prêts automobiles et cartes de crédit

Les marges de crédit et les marges de crédit hypothécaires sont souvent à taux variables. Le même principe qu’avec une hypothèque à taux variable s’applique ici.

Les prêts automobiles ne sont pas en reste. La hausse de taux d’aujourd’hui aura des répercussions directes sur les prêts automobiles, qui ne cessent d’augmenter depuis le début de l’année.

Chez Hyundai Canada, par exemple, les taux d’intérêt sont passés en moyenne de 2,99% en janvier 2022 à 5,99% en novembre 2022, soit un bond de trois points de pourcentage en moins d’un an, rapportait récemment Radio-Canada.

Aussi, certaines cartes de crédit sont à taux variables. C’est le cas par exemple de Carte Visa TD Émeraude à taux variable, qui offre un taux d’intérêt annuel variable correspondant au taux préférentiel TD + 5,50%, jusqu’au taux préférentiel TD + 13,75%, selon votre évaluation de crédit.

Faites le ménage

Manuvie recommande de réviser l’ensemble de votre portefeuille de dettes.

«Pensez à toutes vos dettes. Si l’un de vos prêts ou l’une de vos cartes de crédit a un taux d’intérêt variable, vous pourriez envisager de le changer pour un taux d’intérêt fixe.» Il suffirait de communiquer avec l’émetteur pour voir si vous pouvez passer à un taux d’intérêt fixe avant que les taux ne remontent.

«Vous pouvez également envisager de faire le tour des émetteurs de cartes de crédit et de prêts à taux d’intérêt réduit ou fixe, ou de profiter des offres de transfert de solde de carte de crédit vers une carte de transfert de solde à taux nul.»