Vols à rabais: les Vols d’Alexi relancés pour trouver les meilleures aubaines

À l’heure où l’envie de voyager explose au même rythme que le coût de la vie, le globe-trotteur Alexi Roy pense avoir trouvé le remède grâce à la relance de son service de repérage de vols d’avion ultra-abordables.

Après presque trois ans de silence radio en raison de la pandémie, le jeune entrepreneur a communiqué avec ses 725 000 membres québécois, il y a quelques jours, pour annoncer le retour de son service d’alertes par courriel consacré aux vols à prix réduit, les Vols d’Alexi.

Cela lui semblait être le bon moment, car les restrictions aux frontières sont de plus en plus des choses du passé et l’engouement pour les voyages reprend.

« Et la réponse a été complètement exceptionnelle, beaucoup au-delà de mes attentes », affirme celui qui aime se présenter comme le « savant fou » des vols d’avion.

Rabais de 50 %

Le programmeur de 32 ans, qui se décrit comme un avide voyageur, affirme avoir profité de sa pause forcée pour bonifier ses logiciels de recherche afin de tenir compte des nouvelles réalités du marché aérien.

Ces « petits robots » sondent « au-delà de 2000 sources de prix », comme des sites de réservation et de compagnies aériennes, dans le but de détecter les meilleures aubaines.

Quand il trouve un vol au moins 40 % moins cher que la moyenne, Alexi Roy communique l’information à ses abonnés à travers son infolettre, dont il existe une version gratuite et une version « premium » au coût mensuel de 5 $.

Il évalue que le rabais est en moyenne de 50 % sur le prix courant grâce aux promotions identifiées ou plus rarement en raison d’erreurs de la part des compagnies.

« Mes vols sont souvent de trois à huit mois dans le futur, mais la réservation doit se faire souvent dans un délai d’un ou deux jours, même des fois des heures », explique le Montréalais, qui se considère comme un intermédiaire entre les consommateurs et les sites de réservation.

La flexibilité pour économiser

Il affirme avoir trouvé de cette façon, dans le passé, des vols aller-retour vers Paris pour 195 $, Hawaii pour 410 $, Cancún pour 220 $, ou encore Barcelone pour 500 $.

À ceux qui cherchent à économiser, il croit que la meilleure attitude est la flexibilité.

« C’est très difficile d’aller chercher un bon prix si on n’est pas un petit peu flexible, autant au niveau de la destination que des dates », souligne-t-il.

Avec sa petite équipe, il entend maintenant développer le marché français, où il dit avoir déjà une banque d’un demi-million d’utilisateurs.

Il souhaite aussi, dans le futur, étendre le service au créneau des tout-inclus.