GUÉRIN, Raymond



À l'Hôpital Général de Québec, le 24 novembre 2022, à l'âge de 89 ans et 7 mois, est décédé monsieur Raymond Guérin, époux de feu madame Gertrude Montminy et conjoint de madame Lucille Bédard, fils de feu madame Marie Ange Paré et de feu monsieur Joachim Guérin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h 30 à 12 h 15.La mise en niche des cendres suivra au cimetière Saint-Charles à 15 h 45. Il laisse dans le deuil sa conjointe Lucille; ses enfants: Richard (Maryse Hamel) et Pierre (Lyne Lebel); ses petits-enfants: Chrystophe-Pierre (Isabelle Grondin), Eugénie, Roxanne et Charles; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Montminy et Bédard; les enfants de madame Lucille Bédard, ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis. Il est allé rejoindre son épouse Gertrude. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital Général de Québec pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Nordiques.