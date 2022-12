COUTURE, Marie-Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 décembre 2022, à l'âge de 58 ans, est décédée Marie-Claude Couture, épouse de feu Pierre Larochelle et amie de coeur de Stéphane Cloutier, fille de feu Thérèse Siconelli et de feu Claude Couture. Originaire de Lévis, elle laisse dans le deuil ses enfants: Amélie Larochelle (feu Rocky Labrecque), Alexandre Larochelle (Diane Fecteau) et Marie-Ève Larochelle (David Gilbert); ses petits-enfants: Lexy-Ann, Félix, Koralie, Élizabeth, Mackenzie, Juliette, Élizabeth, Marianne, Simon, Hayden, Alyson, Alexandra et Victoria; ses frères et soeurs: Denyse, Michel, Pierre, Andréanne et leur conjoint(e); sa soeur de coeur Céline Vandal; ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, dédié à l'unité des soins palliatifs. La famille vous accueillera auà compter de 13 h.