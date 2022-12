LECLERC, Adrienne



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 1er décembre 2022, à l'âge de 93 ans et 7 mois, est décédée madame Adrienne Leclerc, fille de feu Bernard Leclerc et de feu Marie Desrochers. Originaire de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun, Lotbinière, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 16 décembre 2022 de 11h à 13h.Ultérieurement, son corps ira reposer dans une crypte au Mausolée de la Paix, au Complexe du Parc Commémoratif La Souvenance, au 301, rang Ste-Anne, Québec, G2G 0G9. Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur Florence Hébert (feu Philippe Leclerc), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Outre ses parents, elle est allée rejoindre ses frères et sœurs (ainsi que ses beaux-frères et sa belle-sœur): Philippe, Estelle (Albert Mailloux), Sœur Marguerite s.c.q., Irène (Émilien Castonguay), Thérèse (Georges Hamel), Cécile, Emma, André (Mariette Auger) et Marie-Paule o.m.m.i. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du 2e étage de la résidence Le Manoir Sully pour leur dévouement auprès d'Adrienne durant les dernières années, de même que le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour la qualité des soins prodigués dans les derniers jours qu'elle a vécus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, au 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Qc) G1J 0H4, tél.: 418-525-4385, site Web : www.fondationduchudequebec.org. Les dons peuvent être dirigés vers le service des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec.