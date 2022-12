MORENCY, Micheline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 novembre 2022, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Micheline Morency, épouse de feu Gilles Labonté, fille de feu Louis Morency et feu Laurette Croussette. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Steeve (Sonia Côté) et Daniel; sa petite-fille : Karolane Guichard (Philippe Bouchard); ses frères et soeurs : Pierre (Renée Dupuis), Jean-Yves (Doris), Guy, Lise et feu France; sa bonne amie : Colette; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Labonté; ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera auà compter de 12 h.