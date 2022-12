DROLET, Marcel, jr



C'est avec tristesse que je vous fais part du décès de mon beau trésor, Marcel Drolet jr, survenu au CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), le 26 novembre 2022, à l'âge de 83 ans. Il était le fils de feu madame Lucienne Laperrière et de feu monsieur Marcel Drolet et demeurait à Québec. La famille vous accueillera le dimanche 11 décembre 2022 à compter de 13h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement. Mon beau trésor laisse dans le deuil, l'amour de sa vie Claudette Canuel; son fils adoré Patrick et sa petite-fille adorée Marie-Christine (Tristan). Sa deuxième famille de cœur: Pierre Giroux (Bonnie) et feu Christiane Giroux (Denis), sa filleule Karine Drolet, Nicole (Michel Dufour), Myrtha (feu Claude Beaupré), Gérard, Jean, Mireille, feu Micheline, Lisette, Robert (Hélène Plante), Diane, Rosanne et son filleul Jacques Drolet; sa belle-famille: ses beaux-parents: feu Robert Canuel (feu Jeannette Gagnon), feu Huguette, feu Roger et sa fille feu Sandra, feu Lise (feu Roland Drolet) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, qui sont aussi affectés par son départ. Un remerciement spécial à ma nièce Sonia qui a passé les nuits auprès de lui avec cœur et au personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca