TREMBLAY, Damien (Tidou)



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 novembre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Damien Tremblay (Tidou), époux de feu madame Régina Simard. Il était le fils de feu monsieur Arthur Tremblay et de feu dame Madeleine Haerinck. Il demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud.Il a été confié à lapour crémation. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de St-François-de-la-Rivière-du-sud dans l'intimité avec les membres de sa famille. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Laban (Nicole Blais), Patrick (Micheline Blais), Daniel, Liliane (Jean-Marie Couillard), Gaston, Céline (Michel Blais), Mario (Caroline Gaudreau), Noëlla (Richard Côté), feu Nathalie, Jeannot (Julie Morissette), Dominic (Mélanie Talbot), Nicolas; ses petits-enfants: Olivier, Pier-Luc, Jean-François, Guy, Nancy, Jean-Marie Jr, Tommy, Larry, Bobby, Alycia, Thierry, Roxanne, Rosalie, Kevin, Guillaume, Mathieu, Antoine, Ariane, Félix, Elliot, Mathis, Thomas, Jérémy et Willyam; ainsi que ses arrière-petits-enfants. Il était le frère de: Ovide (feu Jeanne D'Arc Simard), feu Bérangère (feu Raymond Dumas), feu Yvonne (feu Robert Dupont), Richard Tremblay (feu Jacqueline Pelletier, Georgette Simard), feu Laban Tremblay et Cacilla. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sa fille Noëlla et son fils Patrick pour leur soutien et leur grande disponibilité ainsi que le personnel de la Résidence Manoir du Côteau pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène: https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ ou par la poste au 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9. La direction a été confiée à la