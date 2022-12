BEAULIEU, Yvan



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 novembre 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Yvan Beaulieu, conjoint de Denise Bureau, fils de feu dame Gemma Gosselin et de feu monsieur Ovila Beaulieu. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà 9 h.L'inhumation des cendres se fera par la suite. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil les enfants de sa conjointe: Éric (Marie-Claude Fournier) et Valérie (Christophe Blouin); ses petits-fils: Nathan Blouin et Zack Rossignol; sa fille Anny Beaulieu (Dominic Bergeron); sa petite-fille Jade Bergeron; ses frères et sœurs: Gisèle, Pauline (Pierre Trudel), Richard (Céline Lelièvre), Gilles (feu Thérèse Guay), Linda (Normand Blais) et Daniel; ses beaux-frères et belles-sœurs: Régent (Christiane Hébert), Diane (Denis Leblond), Sylvie (Pierre Roussin), Hélène (Alain Rousseau) et Josée (Pierre Duperron); ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses parents et son frère Réjean (feu Francine Fortier) et sa belle-mère feu Rolande Paré Bureau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, Téléphone: 418 525-4385, Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca, Site Web: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/