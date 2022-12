MARTEL, Denise Beauchamp



Au CHUL, le 26 novembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Denise Beauchamp, épouse de feu monsieur Réal Martel. Elle était la fille de feu dame Ange-Emma Bérubé et de feu monsieur Charles-Émile Beauchamp. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Johanne Bédard) et Caroline; ses petits-enfants: Marie-Michèle Martel (Claude Roy) et Samuel Martel; ses arrière-petits-enfants: Eden Martel et Léo Roy; ses frères et soeurs: Monique (feu Lorenzo Raymond), Louise (Richard Blouin), Yvon (Luc Hamel) et Claire (Jacques Fiset); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martel: feu Armand, feu Jean-Marc (Denise Perreault), Gilles (Huguette Maranda), feu Gemma (feu Clément Lévesque), Pauline, feu Jean-Roch, Michel (Alice Boily), Claude (Chantal Malouin) et Diane (Roger Têtu) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du 4e Est du CHUL pour leurs soins attentionnés. Un merci spécial à Anne, Marie-France et Réjean pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387 ou à la Fondation Diabète Québec, 500- 3750, boulevard Crémazie Est, Montréal (Qc), H2A 1B6, tél. : 514-259-3422 ou 1-800-361-3504, www.diabete.qc.ca