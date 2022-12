TALBOT, Pierre



C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Pierre Talbot, époux de Mme Louise Gravel. Il s’est éteint à l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 novembre 2022, à l’âge de 75 ans. Il demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera aule samedi 10 décembre 2022 de 9h à 10h45.Il laisse dans le deuil outre son épouse Louise, ses enfants: Martin (Caroline Auger) et Caroline (David Fortin); ses petits-enfants: Noémie et Laury; ses frères et soeurs: Louise (Gilles Poulin), Robert, Michel (Sophie Belisle), Claire, Francine (Gilles Riel); ses beaux-frères et belles-sœurs: Céline (Robert Gilbert), Yves (Suzanne Maillet), Édith (Jacques Laverdière), André (Lise Drouin), Denis (Line Nadeau). Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement l’ensemble du personnel du Château de Sainte-Marie pour leur grand dévouement et le personnel du CLSC de Sainte-Marie dédié aux services à domicile pour leurs bons soins. Dons suggérés: La société Alzheimer Chaudière-Appalaches, https://www.canadahelps.org/fr/dn/19180?v1=true