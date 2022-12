TREMBLAY, Lucienne Bergeron



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 novembre 2022, à l'âge de 95 ans et 8 mois, nous a quittés madame Lucienne Bergeron Tremblay, épouse de feu monsieur Léo Tremblay et fille de feu madame Maud Gauthier et de feu monsieur P. Napoléon Bergeron. Elle demeurait à Québec, ville où elle est née, ayant aussi vécu quelques années à Saint-Joseph-de-la-Rive dans Charlevoix.Elle laisse dans le deuil ses enfants: François (Marie Girard), Jean-Louis, Pierre (Véronique Harvey) et Marie-Josée (Jacques Bolduc); ses petits-enfants: Marie-Noëlle (Marc), Charles (Frédérique), Valérie (Vincent), Émilie (Christian), Catherine (David), Anne (Jimmy), Philippe (Brooke) et Yulian (Marie-Michelle); ses arrière-petits-enfants Anaïs, Vincent, Laure, Odélie, Léo, Thomas, Maël, Margot, Laurier, Claire, Luke et Russell; ses sœurs et belle-sœur de la famille Bergeron: Madelaine (feu Jean-Guy Dupéré), Hélène (feu Marc Toussaint) et Marie-Paule Tanguay (feu Jean-Guy Bergeron), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amies. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h 30 à 11 h 30.L'inhumation des cendres se tiendra au cimetière de Saint-Joseph-de-la-Rive à une date ultérieure. Nous vous invitons à faire un don à sa mémoire à un organisme qui vous tient à cœur.