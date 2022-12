LAROCHE, André



À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 15 novembre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur André Laroche, époux de madame Thérèse Drolet. Il demeurait à Pont-Rouge. Avec son épouse, il fut fondateur et propriétaire de l'Hôtel Bon-Air de Pont-Rouge pendant 40 ans. Monsieur Laroche laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Christian (France Lambert), Guy (Sylvie Carmichael), Gilles (Manon Harvey), Line (André Marmen), Louis (Mai Chen), Sophie (Louis-Benoît Alain) et Sonia (Simon Bégin); ses petits-enfants: Jean-François, Stéphanie, Mélissa, Patricia, David, Jonathan, Gabrielle, Félix, Vincent, Audrée, Frédérique, Maude, Rosalie, Juliette, Hubert et leurs conjoints et conjointes; ses arrière-petits-enfants: Ellie, Liam, Mila, Austin et Maxime; son amie de coeur Paulette Marcotte; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Drolet: Evelyne (feu Georges Lachance), Fernande (feu Léo Doré), Jeannine (Armand Martel), Alice (feu Marcel Langevin), Rachel (Lionel Morasse), Huguette (feu Jean-Noël Bussières) et Marcel (Blanche Godin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était le frère de feu Léo, feu Donat (feu Yvonne Leclerc), feu Magella (feu Gemma Alain), feu Lucien, feu Gilbert et feu Cécile (feu Gilles Germain) et le beau-frère de feu Jean-Paul (feu Jacqueline Boily), feu Raymond, feu Fernand (feu Thérèse Bérubé), feu Lucien et feu Denise (feu Jean-Gilles Richard). Remerciements au personnel des soins palliatifs de l'hôpital Laval pour les bons soins prodigués, leur patience et leur humanisme.La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 12h sous la direction de laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un un don à la fondation IUCPQ en cochant Luce-Auger département des soins palliatifs https://fondation-iucpq.org/ ou à la Société Alzheimer de Québec https://www.societealzheimerdequebec.com/