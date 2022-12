CARRIER, Fernand



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 novembre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Fernand Carrier, époux de madame Madeleine Bédard, fils de feu madame Cécile Carrier et de feu monsieur Roland Carrier. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14 h à 16 h 15.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Madeleine, ses enfants: France, Claude, Julie (Stéphane Durand); ses petits-enfants: Sébastien (Amélie A. Roy), Frédéric, Thomas (Katherine Simard), Marc-Antoine, Olivier (Marylou Blais-Voiselle); sa sœur: Gisèle (feu Philippe Gagnon) et ses frères: feu Roger, Jacques (Alberte Guay); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bédard: feu Jean-Pierre (feu Cécile Alain), Jean-Guy (feu Georgette Paradis), feu Gilles (Murray Lapointe,) feu Louis-Marie (feu Réjeanne Petit), Laurent (feu Ghislaine Coté), Denise (Benoit Arteau), Yolande (Jacques Noel), Louise (André Falardeau), Yvon (Patricia Vincent), Richard (Diane Cauchon); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs du CLSC Orléans-Beauport ainsi que tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur empathie, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant Jésus, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, G1L 3L5, téléphone: 418 525-4385, site web: www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.