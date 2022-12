ROCHON COVENEY, Claudette



Entourée des siens, après de longues années de maladie, est décédée madame Claudette Rochon le 9 novembre 2022 à l'âge de 84 ans. Elle était la fille unique de feu Germaine Laroche et de feu Achille Rochon.La famille recevra les condoléances au, de 10h à 11h45.Elle laisse dans le deuil son époux Patrick Coveney; ses quatre enfants: Richard (Judith Roy), Chantal (André Boisvert), Daniel (Hélène Robillard) et Nancy (Claude Labrecque); ainsi que ses petits-enfants: Vincent, Gabriel, feu Antonin, Marie-Ange, Éloïse et Rosalie. Nous remercions tout le personnel des Jardins du Haut-Saint-Laurent pour les bons soins et services rendus. En souvenir de Claudette, vous pouvez faire un don à la Fondation des Jardins du Haut-Saint-Laurent: www.CanaDon.org ou à la Société Alzheimer de Québec www.societealzheimerdequebec.com.