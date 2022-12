FISET, Jean



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 23 novembre 2022, à l'âge de 78 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jean Fiset. Il était le fils de feu madame Adrienne Gingras et de feu monsieur Dollard Fiset. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Marjorie Martin), Joane (Stéphane Robitaille) et leur mère, madame Denise Poulin (Michel Labrie); ses petits-enfants: Charles, Ariane, Louis-Pier et Gabrielle; ses frères et soeurs: Gilles (Gabrielle Jobin), Pauline (feu Gaston Beaudoin), Nicole (feu Richard Dubé) et Lorraine (Roger Rouillard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h 15.La mise en niche des cendres se fera ultérieurement au Mausolée Catherine-de-St-Augustin du cimetière Saint-Charles.