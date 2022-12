VINCI, Giovanna Cadoni



A son Domicile, le 2 décembre 2022, à l'âge de 88 ans est décédée madame Giovanna Cadoni, épouse de feu monsieur Francesco Vinci et fille de feu madame Maria Pasqua Spanu et de feu monsieur Francesco Cadoni. Née en Italie elle demeurait à Québec secteur Charlesbourg. Elle laisse dans le deuil ses enfants adorés : Anna Maria (André Pelletier), Marisa (Ronald Bergeron), Efisio (Sylvie Gilbert) et Silvia (Pascal Poirier); ses petits-enfants : Félix (Gabrielle), Luca (Samantha), Giulietta (Abdel) et Matilda; arrière-petits-enfants : Malik et Souleymane, ses anges Lynda Boucher (Daniel Labrie), Asma Benhassine (Ezer), Bouteina Mejri, Anne Giguère et Maude Bérubé, Diane Lemelin ainsi que Thérèse et Bertrand Rousseau, plusieurs neveux et nièces autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie religieuse à l'église. Son corps sera déposé par la suite au Mausolée St-François de Laval du cimetière Belmont, sous la direction des funérailles deSincères remerciements au Dre Marie-Josée Latouche et tout le personnel du CLSC La Source Nord pour l'attention et les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à LEUCAN, Site : www.leucan.qc.ca, Tél. : 1-800-361-9643