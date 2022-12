LAROUCHE, André



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 27 novembre 2022, est décédé subitement, à l'âge de 47 ans, M. André Larouche époux de Mme Marie Arsenault. Il était le fils de feu M. Louis-Marie Larouche et de feu Mme Raymonde Larouche. Il demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s aule vendredi 9 décembre de 19 h à 22 h etde 10 h à 12 h 50.Il laisse dans le deuil son épouse Marie, ses enfants : Florence, Olivier, Virginie, sa sœur Johanne Morin Larouche (Stéphane Béliveau), sa belle-mère Nicole Besner (Valmont Lizotte), son beau-père Jean-Philippe Morin. De la famille Arsenault, ses beaux-parents Jacques et Janine Gagnon, ses belles-sœurs Hélène (Sylvain Dufour) et Christine. Sont aussi affectés par son départ ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, ses ami(e)s et collègues de travail ainsi que ses nombreux élèves du Collège. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Bouchard. Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 100, 4e Ave Painchaud, La Pocatière, QC G0R1Z0. Don en ligne: www.fondationbouchard.com. Des formulaires seront disponibles au Collège.