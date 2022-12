NADEAU, Caroline (Carole)



À la Maison Michel-Sarrazin, le 11 novembre 2022, a l'âge de 74 ans, est décédée madame Caroline Nadeau, conjointe de feu monsieur Jean Dionne. Elle était la fille de feu monsieur Patrick Nadeau et de feu madame Angélina Ruel. Elle demeurait à St-Émile. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Lionel (Rachel Montminy), feu Yvon (feu Françoise Tremblay), Huguette (feu Gérard Fradet), feu Alain (Marthe Routhier-Michel Bonneau), feu Vivianne (Réjean Guay), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dionne: feu René (feu Gabrielle Poulin), feu Rolland (Père de St-Sacrement), feu Sr Marie A.M.J., Raymond (Jeanne St-Onge), Gilbert (Françoise Bois), Sr. Fernande S.S.C.M., Sr Cécile O.S.U., Robert (Ginette Clément), les filles de son conjoint Jean: Sylvie et Hélène Dionne ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, de nombreux ami(e)s et son filleul Dominic Nadeau. Merci à son amie Thérèse Lacombe et Natacha Guay pour leur soutien durant sa maladie sans oublier tout le personnel du 8e étage de HDQ et de la Maison Michel-Sarrazin pour leur humanité et leur compassion. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 14h à 15h et. Les cendres seront mises en terre ultérieurement dans l'intimité. Selon ses volontés et en témoignage de sympathie vous pouvez compenser l'envoi de fleurs, par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin au 2101, chemin St-Louis, Québec, QC, G1T 1P5.