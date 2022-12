BLOUIN, Gaston



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er décembre 2022, à l'aube de ses 93 ans, est décédé monsieur Gaston Blouin, époux de feu madame Louise Ferland et fils de feu madame Marie-Anne Verreault et de feu monsieur Antonio Blouin. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 heures. La disposition de l'urne suivra au cimetière Saint-Charles, au 1460, boul. Wilfrid-Hamel Ouest (Qc). Il laisse dans le deuil, outre ses frères et sœurs : feu Jean-Paul (feu Colette Lelièvre), feu Lucien (feu Yolande Baril), feu Pauline (feu Georges Rousseau), feu Jean-Guy, feu Jeannine (Gilles Lessard), Ghislaine, feu Colette (Nelson Lynch), feu Irenée (Blandine Thomassin), feu Denise (Richard Plourde) et Gilles (Solange Pelletier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ferland : Yolande (feu Jacques Dion), feu René (Gilberte Lacasse), Jeannine (feu Claude Harnois), feu Huguette (feu Claude Bourret), Jean-Louis (feu Aline Tétrault) et Micheline; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et de Place Alexandra pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Opération Enfant Soleil, au 450, avenue St-Jean Baptiste, bureau 10, Québec (Qc) G2E 6H5, tél.: 418-683-2323, site Web : www.operationenfantsoleil.ca