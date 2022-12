PLANTE, Noël



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 1er novembre 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Noël Plante, fils de feu dame Géraldine Falardeau et de feu monsieur Gérard Plante. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " captation des rituels " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com Il laisse dans le deuil sa fille Renée Plante (Edelvy Molina Borrero); ses petites-filles : Marie-Pier Rhéaume (David Brousseau), Émilie Rhéaume (Jonathan Georges) et Myriam Rhéaume (Mathieu Bellavance); ses arrière-petits-enfants; son amie Lise Bourdage; sa sœur Nicole Plante (feu René Perkins); ses frères : Rémy et Yves Plante ainsi que son neveu, ses nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs (3e étage) de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. :418-683-8666, site web : www.cancer.ca