DRAPEAU, Claude



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 25 novembre 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Claude Drapeau, époux de madame Solange Brouillard, fils de feu Eveline Pelletier et de feu Georges Drapeau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule vendredi 9 décembre 2022, de 18h à 21h et, de 9h à 10h45.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses trois fils: Denis, Michel (Lawrence Mathieu) et Bruno; ses trois petites-filles: Vanessa (Michael Peeters), Gaëlle (Jacques Cloutier) et Meredith (Mathieu Sévigny); ses trois arrière-petits-enfants: Xavyer, Alycia et Adèlye; ainsi que plusieurs cousines et cousins, nièces et neveux et beaucoup d'ami(e)s. Il était le frère de feu Guy (feu Thérèse Mignault), Constance (feu Léonard Dessureault), Colette, feu Pierrette (feu René Michaud), feu Richard (Céline Beaulieu), feu André, Carole (René Laverdière), Jocelyne (Carole Thibault) et de Diane (feu Normand Labbé). Il était le beau-frère de Yvon Brouillard (Pierrette Nadeau) et de Lucette Brouillard (Jacques Frappier). La famille tient à remercier, entre autres, Dr François Maltais et tout le personnel des 5e et 6e étages de l'IUCPQ, pour l'approche humaine et les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, téléphone : 418 656-4999, www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.