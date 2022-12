CÔTÉ, Marie



Au CHSLD Saint-Augustin, le 1 décembre 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Marie Côté, fille de feu monsieur Charles-Auguste Côté et feu dame Hélène Gagnon. Originaire de l'Île-Verte, elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléancesde 13h30 à 15h30 àElle laisse dans le deuil son fils : Éric (Kathleen Boivin); son petit-fils; Anthony; son frère et ses sœurs : Jean Louis, Fernand (Adrienne Ouellet), Sylvianne (Jean-Pierre Ouellet) et Ghislaine (Jacques Desrosiers); ses neveux, ses nièces, ses cousins et ses cousines, autres parents et amis(es). Elle est allée rejoindre sa sœur et ses frères qui l'ont précédée dans la mort : Monique, André et Claude. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer : https://support.cancer.ca/site/SPageServer?pagename=DJ_NW_donation_type_selector&s_locale=fr_CAOu à la Société canadienne de la Sclérose en plaque : https://scleroseenplaques.ca/aidez-nous