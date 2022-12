PRÉVOST, Aurore



À l'Hôpital du St-Sacrement, le 13 novembre 2022, est décédée à l'âge de 98 ans, madame Aurore Prévost, épouse de feu monsieur Aurèle Cyr, fille de feu madame Marie-Anne Forget et de feu monsieur Michel Prévost. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lade 10h à 13h 30 et, et de là au cimetière de Loretteville. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Jacques Cyr, Nicole Cyr (Serge Bédard), feu Daniel Cyr (Micheline Taillefer), Roland Cyr (Gaétane Rouleau), Martial Cyr, Benoît Cyr (Guylaine Rhéaume), Raymond Cyr (Renée Tremblay), tout ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses belles-sœurs: Ginette Mantha et Denise Nadon ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial à madame Lise et madame Guylaine. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale au 1, Avenue du Sacré-Cœur, Québec, QC, G1N 2W1 ou en visitant le site web au www.fondationfais.org . Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.