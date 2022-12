ROUSSEL, André



Au CHU de Québec (Hôpital de l'Hôtel-Dieu), le 19 novembre 2022, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur André Roussel, fils de feu madame Bernadette Fournier et de feu monsieur Benoît Roussel. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 9h00 au Centre commémoratifM. Roussel reposera temporairement au columbarium du Centre commémoratif et l'inhumation se fera au printemps 2023 au cimetière de Baie-Comeau. Monsieur Roussel laisse dans le deuil ses enfants : Katia (Daniel Naud), Émilie (Isabelle Ross Larocque), Marc-André Boulianne (Bénédicte Fournier), sa belle-fille Claudiane Hovington et la fille de celle-ci Shana; ses petits-enfants: Audrey et Alicia Gallant, Charles-Étienne et Alexis Boulianne; ses frères et sa sœur: Daniel (Line Bernatchez), Réal (Diane Campion), Noëlla (Armand Verreault) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Institut Universitaire en santé mentale de Québec, 2601 Chemin de la Canardière, Québec, QC G1J 2G3