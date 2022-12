MERCIER, Sébastien



A l'Hôtel-Dieu de Lévis le 27 novembre 2022 à l'âge de 32 ans, est décédé monsieur Sébastien Mercier, époux d'Amélie Audet et père de Laurent Mercier. Il demeurait à Lévis, secteur Breakeyville. Outre son épouse et son fils, il laisse dans le deuil, ses parents: Guy Mercier et Denise Gagné, son frère Charles Mercier (Marie Dallaire), ses grands-parents: Lauréat Mercier et Gisèle Turmel, Céline Gagné (feu Pierre Gagné), sa marraine Linda Mercier (François Dubé), ses beaux-parents: Réal Audet et Lise Lajoie, son beau-frère et ses belles-sœurs: Yann Audet (Émilie Plante), Karelle Audet (Ariane Beaulieu), son neveu Nathaniel Audet, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousine, amis (es) et collègues de travail. La famille désire témoigner sa reconnaissance à la Dre Myreille D'Astous ainsi qu'à l'équipe de neurologie oncologique de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour le suivi et les soins exceptionnels prodigués au cours des cinq dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales. https://www.braintumour.ca/fr/facons-de-donner/faire-un-don/. La famille recevra les condoléances au complexele vendredi 9 décembre 2022 de 19h à 21h etde 10h à 13h.