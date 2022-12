OUELLET, Louis



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 novembre 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Louis Ouellet. Il était le fils de feu madame Azilda Pouliot et de feu monsieur Norbert Ouellet, époux de feu madame Lison Rousseau et conjoint de madame Jeannine Robitaille. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14 h à 15 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de Notre-Dame-de-l'Annonciation, l'Ancienne-Lorette à une date ultérieure. Outre sa conjointe Jeannine Robitaille il laisse dans le deuil son fils Steeve (Line Gosselin); ses petits-enfants: Daphné, Dominique, Kim et Gabrielle; ses arrière-petits-enfants: Ely-Jade et Ronan; sa sœur Lucille (feu Alphonse St-Pierre); ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Il est allé rejoindre son fils Dany, son épouse Lison Rousseau ainsi que ses frères et sœurs qui l'ont précédé. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis et le docteur Hamel pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, téléphone: 418 683-8666, site Web: www.cancer.ca ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, téléphone : 418 835-7188, courriel : info@fhdl.ca Site Web: www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.