PICHET, Christian



Au centre d'Hébergement de Charlesbourg, le 25 novembre 2022, à l'âge de 58 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Christian Pichet. Il était l'époux bien-aimé de madame Heidy Fortin. Il était le fils de madame Paule Roy et de feu monsieur René Pichet. Il demeurait à Québec. Outre son épouse et sa mère, il laisse dans le deuil ses sœurs : Caroline (Éric Charron) et Nathalie (André Morency); sa belle-mère : Ursule Minier (feu Jean-Paul Fortin) ; ses beaux-frères et belles-sœurs : Linda Fortin (Daniel Bradette), Rémi Fortin (Chantale Talon), Guylaine Fortin (Normand Drapeau) et Claude Fortin (Micheline Belley). Il laisse également dans le deuil ses nombreux neveux et nièces : Christophe, Marianne, Philippe, Nathan, Vicky, Marylin, Alexandre, Martial, Vanessa et Myriam, ainsi que ses cousins, cousines, oncles, tantes, parents et ses nombreux ami(e)s. La famille a confié monsieur Pichet au :La famille tient à remercier les membres du personnel du centre d'hébergement de Charlesbourg pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à monsieur Pichet. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (https://cancer.ca/fr/).