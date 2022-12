LEBEL, Lise



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 16 novembre 2022, à l'âge de 63 ans et 4 mois, est décédée dame Lise Lebel, fille de feu M. Lucien Lebel et de feu dame Thérèse Castonguay. Elle demeurait à Lévis, autrefois de Rivière-du-Loup. La famille recevra les condoléances au funérariumà compter de 11 h.et de là, au crématorium Marc-André Rioux ltée. L'inhumation des cendres de Mme Lebel aura lieu au cimetière de Saint-Patrice à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil son fils Maxime (Sarah-Ann Cantin); ses petits-enfants: Rose, Marcus, Joseph, Élizabeth, Jacob; ses frères et sa soeur: Pierre (Line Bergeron), Marc (Chantal Brunet), Benoit (Carole Boivin), Manon (Michel Palanchuck), Éric (IsabelDesmarais). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s des familles Lebel, Castonguay et Michaud. La famille remercie les membres du personnel soignant des soins intensifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement, leur support et les bons soins prodigués à Mme Lebel. Les services professionnels ont été confiés à la