LEMAY, Jeanne d'Arc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 novembre 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée Jeanne d'Arc Lemay, épouse de feu Paul-Eugène Carrier. Elle était la fille de feu Alphonse Lemay et de feu Éva Laverdière. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gérard (Martine Brie), Richard, Monique, Marthe (Jean-Marc Fredette), Jean et Agathe ; ses petits-enfants : Charles Gendron-Carrier, Andréanne Gendron-Carrier (Sébastien Gauthier), Amélie Carrier Lessard (Jeffrey Gilchrist), Nicolas Gendron-Carrier (Prachi Khandekar), Catherine Carrier Lessard (Lars-Eric Zornow), Philippe Carrier-Leclerc et Laurence Gauthier (Aghiles Sebti) ; ses arrière-petits-enfants : Ariane, Louis-Joseph, Samuel, Sophie, Aylan, Léonie, Estelle et Lena. Elle laisse aussi dans le deuil son frère l'abbé Marc-André Lemay, sa belle-sœur Denise Moreau, son beau-frère Léonard Aubert ainsi que de nombreux parents, neveux, nièces et amis. Outre son époux, elle est partie rejoindre ses enfants Bernard, Céline et François-Xavier ainsi que ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédés de la famille Lemay : sœur Cécile cnd, Rose-Anne (Gérard Nadeau), Marie-Claire (Charles-Auguste Côté), Raymond (Lucienne Côté), l'abbé Gérard, Thérèse (Fernand Aubert), Rita (Rosaire Bilodeau), Gabrielle, Jean-Paul (Denise Talbot) et Martial ; ses beaux-frères et belles-sœurs décédés de la famille Carrier : Noëlla (Émile Pelletier), Raymond, Jeannette (Réal Saint-Germain), Philippe (Cécile d'Anjou) et Rosa (Louis Pelletier). La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 9 décembre de 19 h à 21 h et le samedi 10 décembre dès 9 h.La famille désire souligner l'excellence des soins que Jeanne d'Arc a reçus au cours des derniers mois, entre autres à l'Hôtel-Dieu de Lévis, à la Résidence Étienne-Simard et à la Demeure Au Cœur de Marie. Elle remercie également les CLSC de Laurier-Station et de Saint-Romuald pour toute l'assistance prodiguée. Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Beaudoin, Ferland, Dupuis.