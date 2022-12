GRENIER, Lucille Côté



À la Résidence Côté Jardins, le 17 novembre 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Lucille Côté, épouse de feu Laurent Grenier. Elle était la fille de feu Ferdinand Côté et de feu Léda Dusseault. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu André Grenier (Yvonette McNicoll), Michelle Grenier (Roger Bédard), Mario Grenier (Brigitte Matte); ses petits-enfants : Stéphanie Bédard (Samuel-Alexandre Evans), Alexandre Bédard (Stéphanie Paquette-Houle), Patricia Grenier (Dave Genois), Simon Grenier et feu Vincent Grenier; ses arrière-petits-enfants: Emrick et Madélia Houle-Bédard, Maëly Larrivée. Elle était la sœur de : feu Alfred Côté (feu Marie Ferland), feu Léontine Côté (feu Hector Boutin), feu Paul-Émile Côté, feu Maurice Côté (feu Rita Vézina), feu Charles Côté (feu Rita Ramsay), feu Léo Côté (feu Ghislaine Cloutier), Yvette Côté (feu Roland Sanchagrin), Henriette Côté (feu Rosaire Muller), Fernande Côté (feu Jean-Marie Morin). Elle était la belle-sœur de : feu Jean-Paul Grenier (feu Laurette Cadorette), feu Jeannette Grenier, feu Rolande Grenier (feu Gérard Rigali), feu Lucille Grenier (feu Roger Gagné), feu Gérard Grenier (feu Julienne Cantin), feu Jean-Claude Grenier (son ex conjointe feu Murielle Métivier). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Manoir Sully ainsi que celui de la Résidence Côté Jardins pour les bons soins prodigués.