GAGNON, Albane Beaudoin



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, entourée de sa famille, le 21 novembre 2022, à l'âge de 96 ans et 2 mois, est décédée dame Albane Beaudoin, épouse de feu monsieur Amédée Gagnon, fille de feu Joseph Beaudoin et de feu Marie-Anne Beaudoin. Elle demeurait à Honfleur. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gaétan (Carole Marceau), Réal (Johanne Marceau), Rémi (Gilberte Roy), Régis (Madeleine Goulet), Roger (Sylvie Côté), feu Marc, Sylvie (Guy Bédard), feu Joseph, Gilles (Michelle Harvey) et Sophie; ses petits-enfants: Isabelle (Rhéal Dallaire), Julie (Jacques Baillargeon), Karine (Étienne Beaupré), Daniel (Julie Poulin), Dominic (Julie Boudreault), Éric (Nancy Paré), Alex, Serge (Audrey Thibodeau-Laprise), François (Dahud Beauséjour), Mélissa (Christian Audet), Nicolas (Marie-Ève Cantin), Sébastien (Kathy Lacasse), Sylvain (Gabrielle Lemire), Michaël, Guillaume (Mélany Madden), Catherine (Charles Bédard), Florent (Josyane Filion-Jomphe) et Étienne; ses arrière-petits-enfants: Lili-Camille, Juliette, Florence, Danaée, Wissam, Vivianne, Alicia, Jonathan, Théotime, Sarah-Lee, Émile, Alexis, Gabriel, Charles, Alice, Laurent, Lysanne, Naomie, Raphaël et par alliance Amy, Charlie, Frédérique (Christophe et leur fils Louis), William, Bérénice et Jessy-Ann; ses frères et sœurs: feu Gérard (feu Germaine Gingras), feu Édithe (feu Paul Lamontagne), feu Gérardine (feu Rosaire Dutil), feu Délianne (feu Gérard Audet), feu Conrad (Marie-Laure Marceau), feu Henri (Hénédine Dion), feu Marcel (feu Carmen Guay), Liguori (feu Yolande Labrecque, Lina Dumais), feu Bertrand (Denise Lévesque) et feu Michel (Madelaine Godbout); ses beaux-frères, belles-sœurs de la famille Gagnon: feu Pierre (feu Marie Turmel), feu Jos-Conrad (feu Jeannine Nadeau), feu Marie-Blanche (feu Gérard Marcoux), feu Irène (feu Raymond Goudreault), Yvonne (feu Eugène Couture), feu Anselme (Gaétane Dion), Adrien, feu Jean-Yves, Alphonse (Francine Duchesne) et feu Jeanne D'Arc. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et amis(es). La famille tient à remercier le Dr Nathan Lucas, le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le personnel du pavillon Léa-Rose et les intervenantes impliquées du CLSC de Saint-Lazare, votre dévouement et votre bienveillance auront su apaiser les derniers jours de notre maman. Un merci également à ses médecins de famille Dr Jacques Levasseur et Dr Kristopher Carbonneau-Cadrin pour leurs bons soins. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à une cause qui vous tient à cœur. La famille vous accueillera à lale vendredi 9 décembre de 19 h à 21 h 30 et le samedi 10 décembre à compter de 9 h.