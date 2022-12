MAROIS, Elizabeth



À l'hôpital Jeffery Hale, le 25 novembre 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé madame Elizabeth Marois. Elle est partie rejoindre ses parents monsieur Raoul Marois et madame Marie-Anne Therrien, ainsi que son tendre époux monsieur Gérard Verret. Elle laisse dans le deuil ses filles: Sylvie (Marc Juneau) et Johanne (Marco Fortier); ses petits-enfants: Eric (Chloé Leblond), Marie-Eve (Nicolas Martineau), Maxime (Lai-Anne Samson) et Marie-Hélène (Alexandre Gauthier); ses arrière-petits-enfants: Laura et Charly; ses frères et sa sœur: Hervé (Claire Bédard), Céline et Rosaire; sa belle-sœur Janine Laplante et son beau-frère Roland Robichaud; ainsi qu'autres parents et amis. La famille souhaite remercier le personnel des soins palliatifs du 3e étage de l'hôpital Jeffery Hale pour les bons services. La famille recevra les condoléancesde 9h30 à 11h30 auVous pouvez traduire vos marques de sympathie par un don à la Société Canadienne du Cancer au https://cancer.ca/fr/contact-us