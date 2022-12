BRAÜN, Denise



À l'Hôpital-Laval (IUCPQ), le 26 novembre 2022, est décédée à l'âge de 88 ans, madame Denise Braün, épouse de feu monsieur Jean-Paul Côté. Elle était la fille de feu monsieur Philippe Braün et de feu dame Bernadette Desroches. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances aude 9h à 11h., à compter de 11h en présence des cendres. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Robert (Lise Gaboury), Gilles, Marcel (Josée Desroches), Jacques (Line Dorval) et Carole (Pierre Burac); ses petits-enfants: Frédérick, Raphaël, Keven, Catherine, Éric, Émilie, David et William; son arrière-petite-fille Charlotte; ses sœurs et son frère: Françoise (feu Dominique Couture), Gisèle (François Racette) et Léon (feu Rolande Petitclerc) (Claire Mainguy); ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Elle est allée rejoindre ses frères et sa sœur: Roger, Marc, Thérèse et André qui l'ont précédée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, via leur site web: https://cancer.ca/fr/. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.