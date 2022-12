NADEAU LABRIE, Jeanne-d'Arc



Au CHSLD de Saint-Prosper, le vendredi 25 novembre 2022, est décédée à l'âge de 92 ans et 6 mois, madame Jeanne-d'Arc Nadeau, épouse de feu monsieur Laval Labrie. Elle était la fille de feu Clément Nadeau et de feu Agathe Vachon. Elle demeurait à Lac-Etchemin. Madame Jeanne-d'Arc Nadeau sera exposée à la résidence funéraire :le vendredi 9 décembre de 19h à 21h et le samedi 10 décembre de 8h30 à 10h15.et de là au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil son fils Mario (Chantal Bergeron) ainsi que ses petits-enfants : Jean-Gabriel, Emilie, Pierre-Emmanuel et Marie-Estelle. Elle était la sœur de : Jean-Noël (Colombe Dionne), feu Denis (feu Claudette Poulin) et Véronique (Gilles Roy). De la famille Labrie, elle était la belle-fille de feu Aimé Labrie (feu Maria Labrecque) et la belle-sœur de : feu Claire (feu Ferdinand Rouleau), feu Henri (feu Adrienne Picard), feu Treflé (Rita Bourcier), feu Florence (feu Ernest Lachance) et feu Jacques (Jeannine Roy). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). Un remerciement très spécial au personnel du CHSLD de Saint-Prosper pour leurs excellents soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par des offrandes de messes ou par un don au Sanctuaire Notre-Dame-d'Etchemin, 195, 2e Avenue, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.