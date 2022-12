SIMARD, Léonie Boivin



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 30 novembre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Léonie Boivin, épouse de feu monsieur Jean Simard. Elle était la fille de feu dame Évélina Daigle et de feu monsieur Alfred Boivin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera dans l'église à compter de 13 h pour offrir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil son frère Laurent (Normand Jodoin) et sa soeur Rose; ses neveux et sa nièce: Claude Vallières (Nathalie Pelletier), Guylène Vallières (Carole Savard) et Steve Côté; ainsi que d'autres neveux, nièces, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa sœur Line (Benoit Vallières) qui l'a précédée. La famille désire remercier le personnel de l'unité de pneumologie et celui des soins palliatifs de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec pour leur humanisme, leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, téléphone: 418-656-4999, https://iucpq.qc.ca/