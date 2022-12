POULIOT, Yolande



C'est en présence de son époux et de ses fils Richard et André que dame Yolande Pouliot a rendu son dernier soupir, dimanche 13 novembre 2022, à l'âge de 79 ans, au Centre d'hébergement Charlesbourg. Elle était l'épouse de monsieur Gabriel Roberge et la fille de feu Paula Lacasse et de feu Nérée Pouliot. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gabriel Roberge; ses enfants: Richard et André (Tania Roberge); ses petits-enfants: Alexandre et Emi; ses sœurs et ses frères: Jean-Marc (Lise Rousseau), Céline (Pierre Picher), Carole (Gaétan Déry), Réjean (Graziella De Rosa), Gaétan, Claude (Anne-Sophie Ouimet) et Claire (Claude Carrier); ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Roberge: Anne-Marie (Jean-Paul Latulippe), Simon, Julie et Magella (Ginette Fortin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Charlesbourg pour les bons soins prodigués ainsi que pour leur important soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation sociale (FAIS), au 1, avenue du Sacré-Cœur, Québec (Qc) G1N 2W1, tél.: 418-691-0766, site Web : www.fondationfais.org