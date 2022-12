PARADIS, Jean-Louis



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec le 27 novembre 2022, est décédé à l'âge de 80 ans et 3 mois M. Jean-Louis Paradis, époux de Mme Gisèle Lajoie; fils de feu Mme Cécile Pelletier et de feu M. Louis-Philippe Paradis. Il demeurait à Saint-Pascal, Kamouraska. La famille recevra les condoléances à lade 9 h à 11 h., suivie de la mise en niche au columbarium de la résidence funéraire.Il laisse dans le deuil son épouse, Gisèle Lajoie; sa fille, Malory (Alex Audet); ses petits-enfants: Tristan et Eva. Il était le frère de: feu André, Jacques (Suzanne Landry), Simone (Rénald Roussel), Madeleine (feu Viateur Lemieux), Marcel, feu Hélène, feu Normand Lemelin et le beau-frère de la famille Lemay : Pierre (Ederle Cloukey), feu Henri (feu Margot Michaud), Marguerite (feu Jacques Boudreau) et de la famille Lajoie: feu Jean-Claude, feu Blondin (feu Henriette Drapeau), Ovide (Rolande Thibodeau), Luce (feu Jacques Laflamme), Vina (Claude Morin). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la