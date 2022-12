JASMIN, Nicole



À l'Hôtel-Dieu de Québec (CHUQ), entourée de l'amour des siens, le 21 novembre 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Nicole Jasmin, à la suite d'un anévrisme cérébral foudroyant. Elle était l'épouse adorée de monsieur Jean-Guy Fleury et la fille de feu Léopold Jasmin et de feu Benoîte Noël. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Guy; ses enfants : Véronique (Nicolas Roberge) et Jean-Sébastien (Marie-France Horth); ses petits-enfants : Janick (Philippe Auger-Morin), Maxim (Dahlia Picard), Alexandre, Evan, Liam et Mia; ses sœurs : Odette (Pierre Néron) et Claire; son frère Guy (Lise Malouin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fleury : Réal (Nicole Lavoie), Luc (Carole Turcotte) et Jocelyn (Céline Poulin); ainsi que ses neveux, nièces, filleul, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier spécialement le personnel du 4e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur sollicitude, leur humanisme et leur attitude bienveillante, notamment Annie, Valérie et le Dr Jean-Claude Lefebvre. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.