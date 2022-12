CLOUTIER, Denis



Au Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 28 novembre 2022, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédé monsieur Denis Cloutier, époux de feu madame Madeleine Gamache, demeurant à L'Islet (Saint-Eugène). Il était le fils de feu dame Hélène Richard et de feu monsieur Charles-Eugène Cloutier. Il laisse dans le deuil, son neveu qu'il considérait comme son fils, Gilbert Bernier, son frère Robert (Léonne Villeneuve), sa belle-sœur Suzanne Michaud (feu Raymond Cloutier), Sa belle-sœur Léa Bélanger (feu Paul Cloutier), son beau-frère Philippe Leclerc (feu Micheline Cloutier). Il était le frère et le beau-frère de: feu Jean (feu Rose-Alice Couillard), feu François (feu Françoise Fournier), feu Jeanne d'Arc (feu Alfred Couillard), feu Georges (feu Angèle Thibault), feu Rosaire (feu Jeanne d'Arc Bernier), feu Cécile (feu François-Xavier Bernier), feu Rita (feu Lauréat Couillard), feu Gilberte (feu Ludovic Allaire). De la famille Gamache: feu Geneviève, Thérèse (feu Alcide Landry), Raymond (Monique Thériault), Marie-Laure (feu Simon Gaudreault), Sr. Bernadette (Saint-Joseph de Saint-Vallier), feu Olivette (feu Jean Desrochers), Louise (André Thibault), Huguette (Alpha Guimond). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de la Résidence du Cap, particulièrement à monsieur Clément Blais et madame Lyne Caron, ainsi qu'à celui du Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, pour leur soutien, leurs attentions et la grande qualité de leurs soins remplis d'humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Eugène, 68 Chemin Lamartine Ouest, L'Islet (Québec) G0R 1X0. Des formulaires seront disponibles à l'église.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 9h30. Ses cendres seront déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire