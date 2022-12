LABRECQUE, Ginette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 novembre 2022, à l'âge de 73 ans, est décédée dame Ginette Labrecque. Née à St-Martin, le 18 février 1949, elle était la fille de feu dame Marguerite Pelchat et de feu monsieur Miville Labrecque. Elle demeurait à Lévis. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 10 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Madame Labrecque laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Marcel (Denise Leclerc), Jacqueline, Rollande (Gérald Lépine), Roger (Diane Bilodeau), Raymond, Sylvie (Sylvain Deblois), Lise Savard (feu Gaston); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ginette était également la sœur de: Lyse (Roland Ampleman), Jean (Monique Delisle), tous décédés. La famille remercie chaleureusement son amie Martine Laprise pour l'attention portée et son soutien. Les funérailles sont sous la direction de