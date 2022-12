CLOUTIER, Micheline



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 23 novembre dernier est décédée à l'âge de 79 ans madame Micheline Cloutier. Elle était la fille de feu Roméo Cloutier et de feu Gemma Malouin. Elle laisse dans le deuil ses fils : Steve (Karine Fillion) et Patrick; ses petits-enfants : Maxime Drolet et Arianne Drolet. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : feu Roger (Cécile Côté), feu Paul-Henri (feu Micheline Drolet), feu Yvon (Lise Marcoux), Claude (Huguette Langlois), Lise (Conrad Plante), Denise (Guy Alarie), Daniel (Suzanne Gosselin), Claire (Claude Lapointe), Alain et Martine; ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 10h30.Sylvio Marceau Henri-Bourassa diffusera l'événement funéraire de Micheline Cloutier le samedi 10 décembre 2022 de 13 h 30 HNE à 14 h 30 HNE. Il vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/65000 La famille désire remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement St-Augustin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Augustin (2135, rue de la Terrasse-Cadieux Québec (Québec) G1C 1Z2).