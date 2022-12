BÉLANGER, Jean-Pierre



À l'Hôpital Charles-Le Moyne de Longueuil, le 24 novembre 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Bélanger, époux de madame Gilberte Ouellet. Fils de feu dame Corinne Picard et de feu monsieur Camille Bélanger, il demeurait à Saint-Lambert. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Christian (Marie-Hélène Pelland), sa fille Magaly (Steve Tardif) et sa petite-fille Noémy Tardif. Il est allé rejoindre sa fille Nathalie, décédée en décembre 2020. Il était le frère et le beau-frère de: Jean-Yves (Monique Beaumont), Bernard (feu Jane Fontaine), feu Laval (feu Constance Collin), feu Michel (feu Lise Guyon), Réal (Anne-Marie Gaulin) et Alain Bélanger (Gaétane Giasson); de la famille de feu dame Yvette Tremblay et de feu monsieur Paul-Eugène Ouellet: Irène (feu Jean-Noël Comtois), Lisette (Gérard Cloutier), Jean-Paul, André (Marie Fiset) et feu Diane. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de l'Hôpital Charles-Le Moyne pour leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Club Richelieu Saint-Lambert, 439, avenue Notre-Dame, Saint-Lambert (Québec), J4P 2K5. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 10 décembre, jour des funérailles à compter de 9h.Ses cendres seront déposées au columbarium du cimetière paroissial de L'Islet.