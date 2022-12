CHARLAND, Suzanne



À son domicile, le 15 novembre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée entourée de l'amour de son conjoint et de ses enfants, dame Suzanne Charland, fille de feu monsieur Rolland Charland et de feu madame Marguerite Verrault. Elle demeurait à Charlesbourg.La famille recevra parents et amisL'inhumation se fera après la cérémonie au cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Marie Couture; ses enfants: Lucie (Carol Desbiens), Martin (Chantal Portelance) et Violaine (Kathleen Gingras). Elle laisse également ses sœurs et son frère: Nicole, Madeleine (feu Jean Luan Phan) et feu Richard; ses beaux-frères et belles-sœurs: Huguette Couture (feu Laurent Paquet), Judith Wagner (feu Gaëtan Couture), feu Michel Couture, Serge Couture (Lise Picard), ainsi que ses petits-enfants: Valérie, Marie-Christine, Gabriel, Justine, Mégane, Guillaume et Samuelle et ses arrière-petits-enfants: Zacharie, Laurent, Marion, Dahlia, Médéric, Clarence et Aimée, qu'elle aimait tant. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec, Québec, Téléphone : 418 657-5334, Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca, Site web : www.fqc.qc.ca.