SANFAÇON MORISSETTE

Rachel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 novembre 2022, à l'âge de 89 ans et 7 mois, est décédée madame Rachel Sanfaçon, épouse de feu monsieur Damien Morissette. Elle était la fille de feu madame Marie-Jeanne Bégin et de feu monsieur Léopold Sanfaçon. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: François (Véronique Arcouette) et Suzanne; ses petits-enfants: Philippe et William; ses frères et soeurs : feu Roland (feu Colette Pérol, Noëlla Fournier), Henri (feu Renée Létourneau), Marie-Paule, M.I.C., feu André (Cécile Goulet), Robert (Claire Gagnon), Angeline (Benoit Abel), Madeleine (feu Jean-René Tousignant), et Claire (Wellie Levasseur); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Paul-Émile (feu Simone Blais), feu Lucien (Rita Leblond), feu Aurèle (Denise Rouillard), Jeannette (feu Joseph Brochu), feu Émilienne (feu Edgar Brochu, feu Marcel Boutin), feu Dominique (feu Rollande Bilodeau, feu Marcienne Carrier), feu Lionel Morissette (Rita Laflamme), Simone (feu Lionel Labrie), Clément Morissette (Jacqueline Labrecque) et Claude Morissette (Danielle Robin); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14 h à 17 h.L'inhumation des cendres se fera le lundi suivant les funérailles au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille tient à remercier tout le personnel de la clinique d'insuffisance cardiaque du CHUL et la Dre Maryse Laverdière pour leur attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc tél: 418 656-4999 Courriel: info@fondation-iucpq.org Site web: www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.