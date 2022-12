BOUFFARD, Fernand



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 novembre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Fernand Bouffard, époux de madame Lise Richard. Il était le fils de feu Joseph Bouffard et de feu Marie-Anne Guillemette. Il demeurait à Saint-Raphaël de Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h30,Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Lise Richard, ses enfants: Daniel (Mireille), France (Martin Arsenault), Martin (Michelle Pelletier) et Manon (Jules Morrisson); ses petits-enfants: Samuel et Zacharie Arsenault, Félix et Delphine Bouffard, Alexis et William Morrisson. Il était le frère de: feu Alexandre (feu Janine Rémillard), feu Roger (feu Claudette Nadeau), feu Thérèse (feu Roger Dion), feu Noëlla, feu Lucille (Armand Morency), feu Lorraine (Raymond Richard), Denyse (feu Charles Tousignant), Suzanne (Hervé Roy) et Réjeanne (Marcel Picard). De la famille Richard, il était le beau-frère de: Marie-Paule (Claude Payette), Raymond (feu Lorraine Bouffard), Philippe (Françoise Pinsonnault), Rolland (Paulette Roy), Benoit (Marjolaine Bisson), Laurent (Diane Roy) et Jean. Il laisse aussi dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci spécial à l'équipe de l'hémodialyse de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins reçus et au Dr Simon Desmeules pour son soutient durant les 10 ans de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein 1675, chemin Ste-Foy, Local 101 Québec (Québec) G1S 2P7. Des formulaires seront disponibles au salon. Monsieur Bouffard a été confié pour crémation à la