L'HEUREUX, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, samedi le 26 novembre 2022, à l'âge de 74 ans, entouré de sa famille, est décédé Robert L'Heureux, époux bien-aimé de Micheline Michaud et père dévoué de Louis et Anne-Marie L'Heureux. Il était le fils de feu Lucien L'Heureux et de feu Évangéline Perron. Il demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon où il a exercé la profession de notaire avec distinction de 1972 à 2018. La famille vous accueillera pour les condoléancesde 12h à 13h à laOutre son épouse Micheline, il laisse dans le deuil ses enfants: Louis (Lesley L'Heureux) et Anne-Marie (Martin Caron); ses petits-enfants: Audrey, Mathieu, Christian et Sarah, de même que son arrière-petite-fille Bellamy. Il était le frère de Marthe (feu Marcel Trépanier), feu Marcel (Blandine Drouin) et Jeannine (Benoît Groleau). Il était également le beau-frère de feu Josette et de Jean-Pierre (Lucie Lemieux). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Dons suggérés: À la fabrique de Saint-Lambert-de-Lauzon, Paroisse Saint-Jean l'Évangéliste (psje.ca), ou à Myélome Canada, https://myelomacanada.ca/fr. La direction des funérailles a été confiée à la