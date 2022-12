BLOUIN, Alfred



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 20 novembre 2022, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Alfred Blouin, ingénieur, époux de feu dame Irène Chabot, fils de feu monsieur Tancrède Blouin et de feu dame Odiana Falardeau.La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Robert Zaor), Jean (Michèle Poitras) et Céline (Yves Légaré); ses petits-enfants: Frédéric, Geneviève, Alexandra, Jean-Philippe, Anne-Sophie et Mélanie, ses arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs: feu Etienne (Colette Poulin), feu Monique (feu Raoul Guay), feu Fernande (feu Raymond Matte), Colette (Pierre Dulude) et feu Jeannine; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blouin: feu Rita (feu Charles-Henri Gagnon), feu Lise, feu Pauline (feu Marcel Rioux), feu Liliane, feu Jacqueline (feu Roger Marceau), feu Françoise, feu Rolande, Sr Éveline et Suzanne; ainsi que tous ses neveux, nièces, autres parent, ami(e)s et connaissances. Il est allé rejoindre son épouse Irène et son fils Daniel. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.